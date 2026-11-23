Наставник "Ливерпуля" Андони Ираола похвалил своих фланговых нападающих Рио Нгумоа и Брадли Барколя после победы над "Манчестер Юнайтед".

Нгумоа и Барколя просто затерзали защитников "Юнайтед" в воскресном матче Премьер-Лиги на "Энфилде", сделав большой вклад в победу со счетом 4:0.



В этом матче Нгумоа отдал результативную передачу и забил сам — как раз с "ассиста" Барколя. Оба игрока очень порадовали Ираолу.



"Думаю, у них были разные ситуации. У Рио больше ситуаций один на один, У Брадли больше рывков на свободное пространство, он выходил на замечательные позиции, они оба это делали, и я рад".



"Брадли, наверное, упустил пару очень явных моментов, но даже в последнем, когда у него была очень явная возможность забить, вместо удара он нашел передачей Рио и позволил ему забить".



"Думаю, это мило, поэтому что для Рио и Брадли было бы обидно ничего не забить после столь хорошей игры", — цитирует Ираолу talkSPORT.