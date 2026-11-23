Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что клубу с "Олд Траффорд" будет крайне сложно покупать готовых для Премьер-Лиги игроков в январе.

Ожидается, что "Юнайтед" окажет серьезную поддержку своему новому главному тренеру Маурисио Почеттино в зимнее трансферное окно, и особенно "красных дьяволов" беспокоит оборона.



"Юнайтед" пропустил уже 34 гола в этом сезоне с учетом всех соревнований — больше всех среди команд в топ-5 европейских лиг.



Однако Невилл чувствует, что конкуренты по Премьер-Лиге просто не захотят отпускать своих игроков в "Юнайтед" посреди сезона.



"Хуже ситуации для "Юнайтед" и представить невозможно, потому что все знают, что они отчаянно нуждаются в защитниках, поэтому, когда они будут стучаться в дверь, им придется переплачивать".



"Прямо сейчас вы бы не стали выстраиваться в очередь, чтобы перейти в "Манчестер Юнайтед" в январе, учитывая ситуацию клуба, и это звучит отчаянно".



"Не имею понятия, с чего им начать. Это не так, что я постоянно изучаю игроков в Премьер-Лиге, но я вижу действительно хороших защитников, и другие клубы их ни за что не продадут в январе. Они просто не продадут их в "Юнайтед".



"Проблема в богатстве клубов Премьер-Лиги сейчас, в ситуации клубов Премьер-Лиги или в необходимости клубов Премьер-Лиги попасть в еврокубки".



"Клубам нужно избежать попадания в зону вылета, и они не будут ослаблять себя на полпути, поэтому вам придется пойти на какой-то компромисс", — цитирует Невилла Sky Sports.