Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин обрушился с критиковал на "красных дьяволов" после поражения от "Ливерпуля".

В своем дебютном матче при новом главном тренере Маурисио Почеттино "Юнайтед" потерпел поражение 4:0 в гостях у "Ливерпуля", с восьмой минуты играя вдесятером.



Бывший партнер Кина по раздевалке в лице Гари Невилла заявил после матча, что четыре пропущенных гола — еще не самый плохой результат для "Юнайтед", учитывая количество созданных "Ливерпулем" моментов, но Рой не видит никакого позитива для "дьяволов".



"Думаю, "Юнайтед" был в отчаянии. Очень плохо. Невилл сказал, что для него 4:0 — это нормально? Вы хотите сказать мне, что они могли сыграть лучше? 4:0 — не так уж плохо вдесятером? Разве никто не добивался результата вдесятером? Это возможно".



"Люди, которы играли за клуб, говорят, что 4:0 — не так уж плохо? Вау. Фанаты аплодировали. Аплодировали чему? Мусорной игре?"



"Ливерпуль" был превосходен, но насколько же "Юнайтед" упростил им задачу. Эта команда два года назад финишировала 15-й. Последний год или два мы виним руководство, виним владельцев, виним тренеров. А как насчет того, чтобы игроки взяли на себя ответственность за некоторые решения?"



"Ливерпуль", наверное, должен был забивать восемь или девять, они имели невероятные моменты. И вы говорите, что пропустить четыре — не так уж плохо? Я хочу выругаться", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.