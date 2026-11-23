Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола поделился своим мнением насчет удаления защитника "Манчестер Юнайтед" Лени Йоро за фол последней надежды.

Йоро получил красную карточку уже на восьмой минуте проигранного "Юнайтед" матча Премьер-Лиги в гостях у "Ливерпуля" накануне (4:0).



Йоро фолом остановил Александера Исака на подступах к штрафной, и для Ираолы этот эпизод выглядит однозначно.



"Это ситуация, где он (Йоро) был явно последним игроком и совершил явный фол. Кто оказался бы первым на мяче, голкипер или Алекс? Мы никогда не узнаем, потому что был совершен явный фол, а он оказался последним игроком".



"Это был хороший момент для нас, потому что мы получали много времени для игры против 10", — цитирует Ираолу Liverpool Echo.