Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну считает, что раннее удаление Лени Йоро обрекло его команду на поражение от "Ливерпуля".

Йоро был удален за фол последней надежды уже на восьмой минуте воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде". Оставшись вдесятером, "Юнайтед" пропустил четыре гола без ответа.



Именно момент с красной карточкой своего партнера по команде Майну считает переломным. По мнению Кобби, рефери совершил ошибку.



"Я чувствую, мы были рано лишены возможности повлиять на исход матча из-за красной карточки, хотя я не думаю, что здесь может быть красная карточка. Но нам нужно сплотиться, потому что матчи следуют один за другим".



"Мы не можем чересчур долго оплакивать это, но нам нужно взять эту боль и использовать ее, чтобы сплотиться".



"Это не красная карточка, без шансов. Мяч уже был у голкипера, они оба (Йоро и Исак) бежали на полной скорости. Что он мог сделать? Но теперь с этим ничего не поделать", — сообщил Майну Sky Sports.