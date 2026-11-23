Наставник "Ливерпуля" Андони Ираола заявил, что его команда могла еще в перерыве начать праздновать победу над "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье "Ливерпуль" одержал победу 4:0 над "Юнайтед", который с восьмой минуты действовал вдесятером.



И хотя после первого тайма счет был только 2:0, Ираола чувствовал, что все уже решено.



"Это большая победа. Против "Юнайтед" это всегда большой матч".



"Думаю, ты можешь это отпраздновать, когда видишь, к чему все идет. В Премьер-Лиге сложно получать удовольствие — обычно вы страдаете, даже когда побеждаете, но я думаю, здесь мы еще в перерыве могли отпраздновать, немного получить удовольствие и насладиться приятными моментами".



"Мы могли забить больше. Сегодня мы упустили ряд явных моментов. В других матчах вы будете помнить эти моменты, но сегодня мы контролировали игру и все, что происходило около штрафной".



"4:0 — это хорошо для нашей уверенности в себе и для того, чтобы постараться улучшить свои результаты дома", — цитирует Ираолу Evening Standard.