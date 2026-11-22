Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино считает, что его защитник Лени Йоро не заслуживал удаления против "Ливерпуля".

Йоро получил прямую красную карточку уже на восьмой минуте воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде", будучи изгнанным с поля за фол последней надежды на Александере Исаке.



Йоро сбил Исака на подступах к штрафной площади, и Почеттино находит несправедливым, что рефери так строго наказал его защитника.



"Это так больно. Я так расстроен".



"Начинать матч в Премьер-Лиге с этой ситуации — не нормально. Игра совершенно изменилась после восьмой минуты. Ныне мы всему можем найти объяснение, но ущерб уже нанесен, и это так больно".



"Игрокам очень, очень больно из-за результата. Я сказал им сохранять спокойствие. То, что случилось, было несправедливой ситуацией. Нам нужно принять реальность. Нам нужно усилить свой фокус, концентрацию и принимать решения лучше на поле".



"Нам также нужно быть критичными к себе, но некоторыми ситуациями, случившимися на поле, мы недовольны".



"Почему Йоро нельзя была удалять? Мяч шел к голкиперу. Если бы система VAR изучила ситуацию, то увидела бы, что у него никогда не было намерения вступить в контакт с Исаком".



"Нападающий далеко отпустил мяч после заброса, мяч должен был достаться голкиперу, он бежит и падает".



"Со стороны Лени не было умысла. Это была необычная ситуация, но это нормально. Каждый, кто играл в футбол, мог почувствовать, что на самом деле случилось".



"Посмотрите немногим ранее, на шестой минуте. Жаке против Мбемо. Похоже? Нет. Если сравнивать, то там был пенальти".



"Как бы все изменилось, если бы мы забили на шестой минуте. А теперь мы говорим по-другому".



"Мы должны взять ответственность, я беру ответственность. Мы продолжим стараться".



"Случившееся уже не изменить. Важнее всего вести себя уважительно. В то же время я должен защищать свой клуб и говорить, что чувствую. Для каждого, кто играл футбол, в этой ситуации было очевидно, что это не красная карточка", — цитирует Почеттино Evening Standard.



