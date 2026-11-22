"Юнайтед" — команда с худшей обороной в Европе
"Манчестер Юнайтед" официально стал командой с худшей обороной в Европе.
В воскресенье "Юнайтед" потерпел поражение 4:0 в гостях у "Ливерпуля", испортив дебют своего нового главного тренера Маурисио Почеттино.
Новая команда Почеттино опустилась уже на предпоследнее место в Премьер-Лиге, а с учетом всех соревнований "Юнайтед" пропустил 34 гола в этом сезоне.
По этому показателю "Юнайтед" является худшей командой среди всех представителей топ-5 европейских чемпионатов.
"Мы дошли до того, что воспринимаем поражения вроде 4:0 на "Энфилде" как норму, как нечто приемлемое. Стандарты клуба настолько упали, что это невероятно".
"Но стандарты фанатов не снизились. Они ожидают, что "Манчестер Юнайтед" будет сражаться за победу каждую неделю, а теперь они наблюдают, что у "Манчестер Юнайтед" худшая оборона во всей Европе и что они на втором с конца месте в Премьер-Лиге".
"Это абсолютно невероятно. Такое нарочно не придумаешь", — посетовал в эфире Sky Sports экс-защитник "Юнайтед" Гари Невилл.
22.11.2026 22:00
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Последние комментарии:
это не бездарь миша, нулевой в тактике виноват. не этот неликвид под видом «лехенды» всю физику команды слил в унитаз
Это чисто игроки сднили все до единого а как же
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