Почеттино дебютировал в "Юнайтед" с разгрома от "Ливерпуля"
"Манчестер Юнайтед" потерпел сокрушительное поражение 4:0 от "Ливерпуля" в своем дебютном матче при Маурисио Почеттино, обнаружив себя на предпоследнем месте в Премьер-Лиге.
В стартовый состав мерсисайдцев вернулся Рио Нгумоа, заменив Коди Гакпо. Джереми Фримпонг залечил свою травму и начал матч в запасе.
В старте у "красных дьяволов" произошло три изменения относительно ничьей 4:4 против "Астон Виллы". Свой шанс получили Маттейс Де Лигт, Лисандро Мартинес и Патрик Доргу.
Хозяева "Энфилда" резво начали матч, сразу же устремляясь вперед. Голкиперу гостей Сенне Ламменсу пришлось впервые вступить в игру на шестой минуте, чтобы отразить удар Александера Исака в ближний угол ворот.
А уже на восьмой минуте "Юнайтед" остался вдесятером. Лени Йоро схлопотал красную карточку за фол последней надежды на Исаке. Исполняя назначенный штрафной, Доминик Собослаи поразил нижний угол ворот Ламменса — 1:0.
Не успев прийти в себя, "дьяволы" пропустили еще раз. Нгумоа ушел от Диогу Далота на левом краю штрафной и вырезал передачу на Флориана Вирца, который, находясь в пол-оборота к воротам, нанес удар по летящему мячу — 2:0.
Поведя с комфортным счетом, "Ливерпуль" несколько ослабил хватку и позволил сопернику перевести дух. На 35-й минуте Кобби Майну нанес дальний удар с рикошетом, а мяч опустился на сетку ворот сверху. Спустя минуту с острого угла приложился Бруну Фернандеш, но Алиссон сыграл надежно.
Хозяева положительно отреагировали на этот тревожный звоночек. На 39-й минуте Алексис Макаллистер ударом с подступов к штрафной напряг Ламменса, а в следующей атаке только вышедший на замену Харри Магуайр помешал Исаку забить с близкого расстояния.
С началом второго тайма "Ливерпуль" принялся оказывать серьезное давление. Брадли Барколя и Исак упустили по прекрасному моменту, чтобы развить преимущество своей команды. Были у хозяев и другие, менее явные, шансы забить еще.
Не сумев забить сам, на 66-й минуте Барколя убежал в прорыв, вошел в штрафную по правому краю и покатил к дальней штанге на Нгумоа, который в касание поразил ворота — 3:0.
На этом игра совершенно успокоилась, но напоследок Юнайтед" пропустил еще раз. Вышедший на замену Виктор Муньос сыграл в стенку с Вирцем и затем с левого края штрафной площади поразил ворота — 4:0.
На последних секундах Фернандеш мог размочить счет, но Бруну не удалось пробить Алиссона.
Конечно, "Юнайтед" почти весь матч играл вдесятером, но в первом тайме у "дьяволов" хотя бы был неплохой отрезок, тогда как за весь второй — ни единой атаки. Одним словом, у Маурисио Почеттино полно работы.
"Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
22.11.2026 21:25
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Последние комментарии:
как же юлит квадратная пизда я хуею. реально потешный персонаж)
как давно мы обсуждали вопросы по америки, а он все жил и мечтал о реванше. а база для реванша нулевая как и его мозг
Пездец
(ответить)
Боже, храни Челси
(ответить)
Императорпуль!
Я люблю свой красивый футбольный клуб Ловапуль!
Клуб Короля V
(ответить)
Че за выкидыш мне доказывал, что Хламенс лучше говнаны?
(ответить)
Konkurentov ne ostalos где чемпик праздновать будем
(ответить)
халявно матч сложился
пляшем дальше
YNWA
(ответить)
Дома брентфорд выезд к каслу, который судя по в,ерашнеф катке с арсом начал шота нащупывать. Вцелом похуй что там щупает касл, они хоть и потеряли полсостава, но играют все в тот же физовый бейбеги футбол, с которым у мю больше всего проблем, когда нада вечь матч соответствовать в интенсивности.
Кароч, у мю жопа полная. Спасет ли зимнее то ваще куй знает, никто топарей зимой не продаст.
(ответить)
Жар птички в борьбе за титул, бесы в зоне вылета))
(ответить)
Ор выше гор, уже Каррик оказывается эту тиму собрал лично и виноват. Смотрим как игрочки на падле сольют очередного тренера.
(ответить)
Кто будет следующим тренером МЮ?
(ответить)
Забавно посмотреть, как "аналитик" Палагин будет переобуваться на спортсе.
(ответить)
Вынести МЮ в полном составе было бы конечно интереснее, но не думаю, что всё пошло бы кардинально по-другому. Что мог изменить Почеттино за три дня в клубе? Игроки те же , физика та же, менталка та же. Да и Иралола перед матчем сказал, что пох какой у МЮ тренер, играть будем от себя и главная задача - задушить их с первых минут.
(ответить)
Дефолтный слатбол во втором тайме. Куча контроля, парочка 99% загубленных моментов и отсутствие креатива, и взаимопонимания в атаке.
Игроков надо похвалить, а потом достать палку и нещадно ебашить по хребтам игрокам атаки. Особенно Исаку и Нгумоа.
(ответить)
Де Лигта зря поч поставил на такой матч...Он по сути все обосрал и слил катку...ЛФК порол моменты - малый финтил где надо и ненадо...20 минут вообще играли в мусор - пас на малого тот пофинтил и все оборалось....
Керкес тупой мусор - Исаак рили слабый матч провел.
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Судейка гондон, заруинил матч. Велком, мистер пакетина, работы у тебя дозуяя
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Щас просто интересно наблюдать мю в контеексте борьбы за выживание. Типо это абсурдно, и не верится. Но глядя на игру я просто физически не могу найти команду, которая такая же унылая по характеру . Одно дело бытьунылой гааной по весне. Другое дело быть унылой гавной осенью. Оно же как снежный ком накапливается и потом вернуться сложно. Ну вот глядя в таблицу прямщас , вот лучше кого мю играет? Ну кристал пелас токо приходит в голову. Мю точно не играет лучше фореста. Может лучше сандерленда, но сандреленд бойцы, они не дырявые и дают бой вне контекста. Ну ковентри...но ковентри играющая команда..видно что они не уровень, защита слабая но они побеждают и играют на победу. У них подход типо мы прое6ем 5, но выиграем 2, чем сыграем 5 вничью кое как отбиваясь и 2 проебем.
Типо пока слишком рано , но чкм дальше в лес, тем больше дров....вот если через 4 тура после матчнй с ковентри и кп мю будет там же...это звонок
И что показательно - каррик не при чем. Они даже с карриком лучше выдавали прессинг и борьбу. Тут со старта какае-то пешеходная залупа без характера. Хотя вроде смена тренера и должно быть наоборот. Ладно, спишем на гта6.
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МЮ - Бернтфорд
КП - Халл
Есть шанс на 20 место - Похетино делай:)
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Короли будут на троне!
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Мой майский прогноз про Хау на боксинг еще в силе орууу))
Тупорылой фатиме с её с топ составом в рот срал. А после меня это делали де лох и лени гейро
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Ставка Почеттино на пять голов Йоро не сработала.
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