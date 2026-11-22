"Манчестер Юнайтед" потерпел сокрушительное поражение 4:0 от "Ливерпуля" в своем дебютном матче при Маурисио Почеттино, обнаружив себя на предпоследнем месте в Премьер-Лиге.

В стартовый состав мерсисайдцев вернулся Рио Нгумоа, заменив Коди Гакпо. Джереми Фримпонг залечил свою травму и начал матч в запасе.



В старте у "красных дьяволов" произошло три изменения относительно ничьей 4:4 против "Астон Виллы". Свой шанс получили Маттейс Де Лигт, Лисандро Мартинес и Патрик Доргу.



Хозяева "Энфилда" резво начали матч, сразу же устремляясь вперед. Голкиперу гостей Сенне Ламменсу пришлось впервые вступить в игру на шестой минуте, чтобы отразить удар Александера Исака в ближний угол ворот.



А уже на восьмой минуте "Юнайтед" остался вдесятером. Лени Йоро схлопотал красную карточку за фол последней надежды на Исаке. Исполняя назначенный штрафной, Доминик Собослаи поразил нижний угол ворот Ламменса — 1:0.



Не успев прийти в себя, "дьяволы" пропустили еще раз. Нгумоа ушел от Диогу Далота на левом краю штрафной и вырезал передачу на Флориана Вирца, который, находясь в пол-оборота к воротам, нанес удар по летящему мячу — 2:0.



Поведя с комфортным счетом, "Ливерпуль" несколько ослабил хватку и позволил сопернику перевести дух. На 35-й минуте Кобби Майну нанес дальний удар с рикошетом, а мяч опустился на сетку ворот сверху. Спустя минуту с острого угла приложился Бруну Фернандеш, но Алиссон сыграл надежно.



Хозяева положительно отреагировали на этот тревожный звоночек. На 39-й минуте Алексис Макаллистер ударом с подступов к штрафной напряг Ламменса, а в следующей атаке только вышедший на замену Харри Магуайр помешал Исаку забить с близкого расстояния.



С началом второго тайма "Ливерпуль" принялся оказывать серьезное давление. Брадли Барколя и Исак упустили по прекрасному моменту, чтобы развить преимущество своей команды. Были у хозяев и другие, менее явные, шансы забить еще.



Не сумев забить сам, на 66-й минуте Барколя убежал в прорыв, вошел в штрафную по правому краю и покатил к дальней штанге на Нгумоа, который в касание поразил ворота — 3:0.



На этом игра совершенно успокоилась, но напоследок Юнайтед" пропустил еще раз. Вышедший на замену Виктор Муньос сыграл в стенку с Вирцем и затем с левого края штрафной площади поразил ворота — 4:0.



На последних секундах Фернандеш мог размочить счет, но Бруну не удалось пробить Алиссона.



Конечно, "Юнайтед" почти весь матч играл вдесятером, но в первом тайме у "дьяволов" хотя бы был неплохой отрезок, тогда как за весь второй — ни единой атаки. Одним словом, у Маурисио Почеттино полно работы.



"Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче