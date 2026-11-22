"Манчестер Юнайтед" обратился к представителям нападающего саудовского "Аль-Ахли" Айвена Тоуни.

Приоритетом Маурисио Почеттино на зимнее трансферное окно является укрепление обороны, но также новый главный тренер "Юнайтед" задумывается о приглашении нападающего, к чему его подталкивают затянувшиеся проблемы со здоровьем Беньямина Шешко и неясные перспективы Джошуа Зиркзее.



По информации TEAMtalk, "Юнайтед" находится среди тяжеловесов Премьер-Лиги, наблюдающих за ситуацией 30-летнего Тоуни, который подумывает вернуться на родину в январе.



Более того, "Юнайтед" уже успел переговорить с представителями Тоуни и убедиться, что Айвен был бы заинтересован в переходе к "красным дьяволам".



Однако "Юнайтед" — не единственный претендент на Тоуни. Айвен также вызывает интерес у "Арсенала", "Челси", "Тоттенхэма" и "Кристал Пэлас".



Помимо Тоуни, с переходом в "Юнайтед" связывают нападающего "Монако" Фоларина Балогана, который был подопечным Почеттино в сборной США.