Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола объяснил, почему полузащитник Райан Гравенберх и нападающий Коди Гакпо пропускают матч против "Манчестер Юнайтед".

Кода были объявлены составы команд на воскресный матч Премьер-Лиги на "Энфилде", Гравенберха и Гакпо не оказалось даже среди запасных.



Общаясь с прессой перед матчем, Ираола поведал, что оба голландских игрока испытывают проблем со здоровьем.



"Гакпо травмировался в сборной Голландии. Он закончил матч с травмой камбаловидной мышцы. Он не тренировался с нами. Он вернулся из сборной травмированным".



"Райан тренировался, но испытывал боль. Мы оценивали его состояние день за днем. Мы ждали до последнего, но вчера он не мог тренироваться. Будем надеяться, вскоре он сможет вернуться", — цитирует Ираолу Sky Sports.