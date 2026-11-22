"Халл" сенсационно вырвал победу у "Брайтона", дважды забив в компенсированное время.

Большую часть матча "Брайтон" играл с преимуществом, заметно больше владея мячом и больше угрожая воротам, однако голкипер "Халла" Константинос Цолакис был безупречен.



Однако время от времени моменты возникали и у хозяев "МКМ Стэдиум". Например, на 76-й минуте Сорба Томас попал в каркас ворот.



Развязка случилась, когда основное время уже истекло. "Тигры" провели быструю атакую, в завершении которой Люка Гурна-Дуат прострелил с правого края штрафной к границе вратарской, а Оли Макберни заковырял снаряд в сетку — 1:0.



До финального свистка Макберни успел отличиться еще раз, поразив уже пустые ворота после щедрой передачи Мохаммеда Беллуми — 2:0.



Несмотря на это поражение, "Брайтон" остался на втором месте в Премьер-Лиге, а вот "Халл" поднялся в середину турнирной таблицы.



"Халл" — "Брайтон". Отчет о матче