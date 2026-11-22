Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что сейчас хороший момент для команды Андони Ираолы, чтобы сыграть против "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье на "Энфилде" Маурисио Почеттино дебютирует в качестве главного тренера "Юнайтед".



Зачастую смена тренера вызывает эмоциональный подъем у команды, однако Каррагер указывает на то, что игроки "Юнайтед" находятся не в форме, и Почеттино просто не успел это изменить.



"Думаю, это хорошее время, чтобы сыграть против "Манчестер Юнайтед", несмотря на приход нового тренера".



"Причина этого в том, что в прошлом Почеттино всегда приводил свою команду в форму, достаточную для того, чтобы справляться с Премьер-Лигой и добиваться успеха в Премьер-Лиге, особенно так было в "Тоттенхэме".



"Когда я смотрю на "Манчестер Юнайтед", они выглядят командой, которая не находится в достаточной физической форме, чтобы справляться с Премьер-Лигой, и я не думаю, что Почеттино мог это изменить за пару дней".



"Он может мотивировать их, он может заставить их постараться чуть больше, но в плане физической формы "Манчестер Юнайтед" еще предстоит стать гораздо лучше в ближайшие месяцы".



"На мой взгляд, это имеет огромное значение, и "Ливерпуль" должен использовать это преимущество сегодня".



"Я говорю весь сезон, что одна из наиболее заметных проблем "Манчестер Юнайтед" — недостаточная физическая форма. По этой же причине "Ливерпуль" пригласил своего нового тренера, стремясь вернуть эту интенсивность", — сообщил Каррагер Sky Sports.