Полузащитник "Челси" Ромео Лавиа заверил, что его команда не будет паниковать после разгромного поражения от "Лидса".

Накануне "Челси" потерпел домашнее поражение 4:1 от "Лидса". "Синие" открыли счет в середине первого тайма, но затем пропустили четыре гола подряд без ответа.



"Все были очень злы и разочарованы. Вы никогда не хотите заканчивать матч дома таким образом. Мы позволили им вернуться в игру, когда этого нельзя было делать. Мы это проанализируем и станем лучше".



"Кода мы выигрывали матчи, когда мы проигрывали матчи, мы всегда говорили, что это процесс, несмотря ни на что".



"И хотя такого рода результаты ощущаются как конец света, мы не собираемся бить тревогу и впадать в панику. Совершенно нет. Мы очень уверены как команда. Мы знаем, где хотим быть".



"Это ранит, это должно ранить, чтобы спровоцировать реакцию от команды, и это определенно поможет нам в следующем матче в пятницу", — цитирует Лавиа официальный веб-сайт "Челси".