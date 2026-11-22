Полузащитник Бруну Фернандеш поведал, что мог перейти в "Тоттенхэм" перед тем, как оказаться в "Манчестер Юнайтед".

На этой неделе Маурисио Почеттино приступил к работе в "Юнайтед", сменив на тренерском мостике "красных дьяволов" Майкла Кэррика.



Сотрудничество Почеттино и Фернандеша могло начаться еще в 2019 году, когда Бруну интересовался "Тоттенхэм", где тогда трудился Маурисио.



И хотя сам Фернандеш был открыт к переходу в "Тоттенхэм", трансфер не был согласовал до закрытия летнего окна. Бруну остался в "Спортинге", чтобы спустя несколько месяцев отправиться в "Юнайтед".



"Я встретился с руководством "Тоттенхэма", я встретился с ними всеми. Они показали мне все хорошие вещи, которые у них были на тренировочной базе, и объяснили, каким образом они хотели играть. Они также показали мне позиции, где, как сказал им тренер, я смогу играть по их системе".



"Да, они были хороши. Конечно, я был молодым игроком, мне было 24. Я жаждал оказаться в Премьер-Лиге".



"Там у них был Кейн, у них был Деле Алли, у них был Сон, и возможность играть впереди с этими игроками была очень привлекательной", — сообщил Фернандеш Sky Sports.