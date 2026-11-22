Боссы "Арсенала" планируют наградить спортивного директора Андреа Берту новым долгосрочным контрактом.

Берта трудится в "Арсенале" с начала 2025 года, прибыв в лондонский клуб из "Атлетико" и заняв место Эду, сбежавшего к одиозному владельцу "Ноттингем Форест" Евангелосу Маринакису.



Уже в свое первое трансферное окно на новом месте работы Берта привел в "Арсенал" Мартина Субименди, Нони Мадуэке, Эберечи Эзе, Виктора Дьекереша и Пьеро Инкапье, что помогло "канонирам" завоевать свой первый за 22 года титул Премьер-Лиги и лишь второй раз в своей истории достичь финала Лиги Чемпионов.



Минувшим летом Берта продолжил совершать крупные для "Арсенала" приобретения, пригласив на "Эмирейтс" Бруно Гимараэса, Эзри Конса и Христоса Цолиса.



Последний самый значимый успех Берты — это новый контракт главного тренера Микеля Артеты. Также Андреа уже достиг договоренностей о продлении сотрудничества с Декланом Райсом, Юрриеном Тимбером и Давидом Райей.



Как сообщает TEAMtalk, владельцы и высшее руководство "Арсенала" довольны работой Берты и теперь собираются обсудить новый контракт с итальянским специалистом.



Действующий контракт Берты истекает в 2028 году, но "Арсенал" хочет, чтобы новое соглашение было рассчитано на гораздо более длительный срок.