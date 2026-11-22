Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш подтвердил, что клуб предложил ему новый контракт, но он поставил переговоры на паузу.

Ранее в ноябре стало известно, что Фернандеш отклонил уже два предложения "Юнайтед" о новом контракте, тогда как действующее соглашение Бруну истекает уже в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления.



По словам Фернандеша, дело не в зарплате или сроке нового контракта. 32-летний португалец предпочитает, чтобы сперва "Юнайтед" наладил свою игру.



"Нет, переговоры не продолжаются, но я видел, люди говорили, что я просил больше денег, просил больше лет. Если бы я хотел больше денег, меня бы не было здесь, я бы отправился куда-нибудь еще, чтобы получить больше денег, нежели в "Манчестер Юнайтед". Я бы мог находиться там, где гораздо теплее, нежели в Манчестере".



"Два лета назад, три лета назад, прошлым летом — у меня всегда была возможность уйти, и я всегда выбирал остаться здесь. Я всегда показывал, как сильно я переживаю за клуб и как сильно я хочу побеждать в этом клубе. Как я всегда говорил, я уйду в в момент, когда клуб будет думать, что настало время для меня двигаться дальше".



"Да, клуб предложил мне новый контракт, поэтому, думаю, с их стороны это показывает, что они хотят меня сохранить. Как я уже сказал, новых переговоров нет".



"Мы поговорили о контракте в конце прошлого сезона, мы встретились в начале этого сезона, чтобы обсудить контракт, а также команду и клуб. Я просто отложил это в сторону, потому что не думаю, что это правильный момент для меня или для клуба говорить о переговорах, потому что сейчас важнее всего, чтобы клуб вернулся к победам в матчах", — сообщил Фернандеш Sky Sports.