Игроки "Юнайтед" шокированы тренировками Почеттино
Игроки "Манчестер Юнайтед" остались шокированы от сложности тренировок своего нового наставника Маурисио Почеттино.
Завершив работу со сборной США на этой неделе, Почеттино сразу же направился на базу "Юнайтед" в Каррингтоне, чтобы начать подготовку к матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.
Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, при Почеттино тренировки стали ощутимо интенсивнее и дольше, нежели при Майкле Кэррике, и это заставило игроков "Юнайтед" испытать своего рода шок.
При этом Почеттино сразу же предупредил свою новую команду, что после выезда на "Энфилд" сложность тренировок вырастет еще — отличная физическая готовность имеет важнейшее значение для аргентинского специалиста.
"Поч немедленно увеличил темп и интенсивность всего. Игроки тренируются упорнее и дольше, уже заметив разницу".
"Но в преддверии матча его главной целью было объяснить команде его тактику. И хотя игроки почувствовали увеличение нагрузки и требований, посыл таков, что он еще даже не начинал".
"Будет интересно посмотреть, что случится дальше. Или игроки проникнутся этим и будут следовать этому, или нет, и тогда это будет очередная катастрофа", — цитирует свой источник The Sun.
22.11.2026 13:00
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