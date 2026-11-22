Игроки "Манчестер Юнайтед" остались шокированы от сложности тренировок своего нового наставника Маурисио Почеттино.

Завершив работу со сборной США на этой неделе, Почеттино сразу же направился на базу "Юнайтед" в Каррингтоне, чтобы начать подготовку к матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, при Почеттино тренировки стали ощутимо интенсивнее и дольше, нежели при Майкле Кэррике, и это заставило игроков "Юнайтед" испытать своего рода шок.



При этом Почеттино сразу же предупредил свою новую команду, что после выезда на "Энфилд" сложность тренировок вырастет еще — отличная физическая готовность имеет важнейшее значение для аргентинского специалиста.



"Поч немедленно увеличил темп и интенсивность всего. Игроки тренируются упорнее и дольше, уже заметив разницу".



"Но в преддверии матча его главной целью было объяснить команде его тактику. И хотя игроки почувствовали увеличение нагрузки и требований, посыл таков, что он еще даже не начинал".



"Будет интересно посмотреть, что случится дальше. Или игроки проникнутся этим и будут следовать этому, или нет, и тогда это будет очередная катастрофа", — цитирует свой источник The Sun.