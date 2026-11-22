Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Омар Беррада объяснил, почему его клуб не укрепил свою оборонительную линию в летнее трансферное окно.

На старте этого сезона "Юнайтед" демонстрирует ужасную игру в обороне. "Красные дьяволы" пропустили 30 голов с учетом всех соревнований, включая 19 в 10 матчах Премьер-Лиги.



Минувшим летом "Юнайтед" был сосредоточен на укреплении полузащиты. По словам Беррады, клуб искал и варианты среди защитников, но переплачивать отказался.



"Когда смотришь на другие области на поле, то есть много дискуссий насчет оборонительной линии".



"Но мы пришли к выводу: у нас есть глубина. У нас есть девять игроков, которые могут сыграть на четырех позициях в линии обороны".



"Поэтому мы преимущественно искали усиление для полузащиты. Но мы всегда искали возможности. Думаю, было широко освещено, что мы рассматривали игроков на позицию левого защитника".



"Думаю, с чем мы столкнулись в оборонительной линии, так это травмы. Маттейсу Де Лигту потребовалось больше времени для возвращения в строй, нежели нам бы того хотелось. К сожалению, Люк Шоу получил мышечную травму, из-за которой пропустил пять или шесть недель".



"Так могли ли мы подписать дополнительного защитника для увеличения количества и качества? Да, могли, но мы должны находить правильных игроков, правильных игроков по правильной цене".



"Для нас нет смысла тратить 40-50 миллионов фунтов на игроков, насчет которых мы не уверены, что они добавят ценности команде".



"Поэтому всегда важно соблюдать дисциплину и искать правильные возможности, подписывая правильных игроков, которые позволят нам двигаться вперед", — сообщил Беррада Sky Sports.