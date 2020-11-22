Глава судейского корпуса Ховард Уэбб извинился за качество судейства в Премьер-Лиге в уикенд перед международным перерывом.

В минувший четверг состоялась встреча боссов всех 20 клубов Премьер-Лиги в Лондоне, и Уэбб, глава Pro Ref, использовал эту возможность, чтобы обратиться к участникам английского первенства.



55-летний Уэбб в целом позитивно оценил уровень судейства на старте этого сезона, но признал ряд серьезных ошибок в последнее время, сообщает The Times.



По словам Уэбба, в 100 первых матчах Премьер-Лиги было допущено шесть судейских ошибок, когда система VAR или не вмешивалась вовсе, или не исправляла решение рефери в поле.



Также Уэбб отметил, что вмешательство VAR стало занимать меньше времени, из-за чего в игре не возникает продолжительных пауз.