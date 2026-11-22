Главный тренер "Арсенала" Микель Артета назвал ничью с "Ньюкаслом" потерей двух очков.

Выиграв первый тайм матча на "Сент-Джеймс Парк" со счетом 0:1, после перерыва "Арсенал" утратил контроль над игрой и пропустил дважды.



Благодаря голу Эберечи Эзе "канонирам" все же удалось спасти ничью 2:2, однако Артета чувствует, что своим футболом его команда заслуживала большего.



"Мое ощущение таково, что мы потеряли два очка. Мы были исключительно хороши в первом тайме, от начала и до конца. Мы явно должны были повести с разницей в два, три или четыре мяча".



"Когда вы не делаете этого, соперник будет реагировать, и с самого начала второго тайма мы за ними не поспевали. Одно дело — позволить им поверить в себя, другое — дать им гол. Мы сделали и то, и другое".



"Затем мы отыгрались и были исключительно хороши. Мы забили второй гол и имели возможности прикончить игру. Нам не хватило момента волшебства для этого".



"Жаль, что так вышло, потому что мы могли победить и сделать это уверенно, учитывая показанный уровень. Я не припомню, чтобы мы когда-либо играли здесь на таком уровне. Мы выигрывали футбольные матчи, играя гораздо хуже, нежели сегодня здесь", — цитирует Артету The Independent.