Нападающий Маркус Рэшфорд пропустит дебют Маурисио Почеттино на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Рэшфорд пропустил последние пять недель из-за травмы бедра, но существовали надежды, что Маркус сможет отправиться с "Юнайтед" к "Ливерпулю" в это воскресенье.



К сожалению, этим надеждам не суждено оправдаться. По информации talkSPORT, 29-летний англичанин не успел поправить свои проблемы со здоровьем вовремя.



Последний раз Рэшфорд выходил на футбольное поле еще 13 октября, когда "Юнайтед" потерпел поражение 2:0 от "Атлетико" в Лиге Чемпионов.



Добавим, после своего возвращения из аренды в "Барселоне" Рэшфорд не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи за "Юнайтед".