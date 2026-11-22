В воскресенье, 22 ноября, двумя поединками продолжится 11-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ХАЛЛ — БРАЙТОН 17:00



"Халл" начал этот сезон Премьер-Лиги с двух побед подряд, но с тех пор больше не может выиграть (5 ничьих, 3 поражения). "Брайтон" одержал шесть побед в семи последних поединках чемпионата (1 поражение). "Чайки" ни разу не выиграли в шести последних выездах к "тиграм" во всех соревнованиях (2 ничьи, 4 поражения).



"Халлу" нужно определиться с готовностью ряда игроков, включая Нобеля Менди, Мохамеда Беллуми и Чарли Хьюза. Мэтт Таргетт, Хидемаса Морита, Элиот Матазо и Ильяс Анса по-прежнему травмированы. Мэтт Крукс отбыл свою дисквалификацию.



В лазарете "Брайтона" остаются Каору Митома, Зейдок Йоханна, Стефанос Цимас и Эван Фергюсон, но Жауэн Аджам, Чема Андрес и Паскаль Стрейк уже в порядке. Феми Азиз и Янкуба Минте под вопросом.



ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



В пяти домашних матчах этого сезона Премьер-Лиги "Ливерпуль" одержал только одну победу и трижды не забивал. "Манчестер Юнайтед" пропускал в каждом из 10 первых поединков этой кампании английского первенства, чего не случалось с 1986/87. Мерсисайдцы потерпели два поражения в двух встречах с "красными дьяволами" в прошлом сезоне Премьер-Лиги — как и в 18 предыдущих (7 побед, 9 поражений).



Защитники Джованни Леони и Конор Брэдли возобновили тренировки с "Ливерпулем", но играть пока не готовы, как и Уго Экитике.



"Юнайтед" надеется на выздоровление Харри Магуайра, Люка Шоу, Патрика Доргу и Маркуса Рэшфорда. Карлос Балеба, Мануэль Угарте и Беньямин Шешко точно не сыграют. Лисандро Мартинес снова доступен после дисквалификации.