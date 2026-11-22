Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что пока не знает характер травмы своего голкипера Давида Райи.

Райя был вынужденно заменен во втором тайме матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в субботу. Давид покидал поле, прижав свою левую руку к телу.



После ничьей 2:2 Артета не смог предоставить каких-либо деталей, лишь подтвердив, что Райю ждет МРТ-обследование.



"Сейчас его осматривают, а завтра он, наверное, пройдет МРТ-обследование, чтобы увидеть, что там на самом деле, потому что в данный момент я не знаю. Это был ушиб".



"В данный момент я не знаю, как это случилось и какова травма, поэтому нам нужно дождаться завтра", — цитирует Артету Sky Sports.