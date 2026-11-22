Артета пока не знает характер травмы Райи
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что пока не знает характер травмы своего голкипера Давида Райи.
Райя был вынужденно заменен во втором тайме матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в субботу. Давид покидал поле, прижав свою левую руку к телу.
После ничьей 2:2 Артета не смог предоставить каких-либо деталей, лишь подтвердив, что Райю ждет МРТ-обследование.
"Сейчас его осматривают, а завтра он, наверное, пройдет МРТ-обследование, чтобы увидеть, что там на самом деле, потому что в данный момент я не знаю. Это был ушиб".
"В данный момент я не знаю, как это случилось и какова травма, поэтому нам нужно дождаться завтра", — цитирует Артету Sky Sports.
22.11.2026 00:05
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