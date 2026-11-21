Наставник "Челси" Хаби Алонсо высказался насчет вынужденной замены полузащитника Мойсеса Кайседо против "Лидса".

Несмотря на возникшие в сборной Эквадора проблемы со здоровьем в минувший международный перерыв, Кайседо вышел в стартовом составе "Челси" на матч Премьер-Лиги в субботу.



Однако уже на 22-й минуте Алонсо был вынужден заменить Кайседо, после поражения со счетом 1:4 призвав дождаться новостей от медицинской службы "Челси".



"Это ушиб, и нам нужно подождать до завтра, когда мы посмотрим, что с ним. Ему было больно, и давайте посмотрим, насколько это плохо", — цитирует Алонсо официальный веб-сайт "Челси".