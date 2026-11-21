Мадуэке спас для "Арсенала" ничью против "Ньюкасла"
Утратив контроль над игрой во втором тайме, "Арсенал" все же смог спасти ничью в гостях у "Ньюкасла" благодаря голу Нони Мадуэке — 2:2.
Относительно ничьей 1:1 против "Фулхэма" в стартовый состав "сорок" вернулись Льюис Майли и Джо Уиллок, заменив Нико Гонсалеса и Йоана Висса.
Единственной перестановкой в старте "канониров" по сравнению с победой 1:0 над "Халлом" сал выход Эберечи Эзе вместо Христоса Цолиса.
Первое слово в матче сказали гости. Нони Мадуэке вошел в штрафную с правого фланга и пробил низом, попав в ближнюю штангу со внешней стороны.
Вскоре хозяева ответили дальним ударом Джейкоба Мерфи с рикошетом — немного мимо.
"Арсенал" значительно превосходил соперника по владению мячом и, несмотря на отсутствие явных моментов, открыл счет на 31-й минуте. Кай Хаверц отобрал мяч у Льюиса Холла и сделал передачу в штрафную за спину Амара Дедича на открывание Эзе, который в касание поразил ворота — 0:1.
В концовке первого тайма Холл исправился, заблокировав удар Нони Мадуэке с убойной позиции после прострела Мартина Эдегора.
Зато второй тайм "Ньюкасл" начал бодро и на 49-й минуте сравнял счет. Эдегор совершил потерю на своей половине поля, а Уильям Осула устремился вперед и отдал передачу в штрафную на Харви Барнса, который подработал мяч и сильно пробил низом — 1:1.
"Сороки" принялись доминировать и на 62-й минуте логичным образом вышли вперед. Пробивая головой, Дэн Берн попал в Уиллока, но Малик Тиав тут же поразил ворота в упор — 2:1.
Беда не приходит одна. Вскоре голкиперу "канониров" Давиду Райе потребовалась замена из-за травмы, и вместо него на ворота встал Кепа Аррисабалага.
"Ньюкасл" продолжал наседать, но на 78-й минуте "Арсеналу" удалось провести быструю ответную атаку. Мадуэке вошел в штрафную по правому краю, сместился вдоль границы площадки и, улучшив свою позицию, пробил — 2:2.
Гол Мадуэке окончательно загасил пыл хозяев, вдобавок у них закончились силы. Гости выглядели чуть увереннее в концовке, но моментов для победы не создали.
В первом тайме у "Арсенала" все было под контролем, но после перерыва игра совершенно изменилась. Поддерживаемый своими трибунами "Ньюкасл" перевернул игру, но один провал в обороне оставил "сорок" без победы.
"Ньюкасл" — "Арсенал". Отчет о матче
21.11.2026 22:30
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Последние комментарии:
верните вб ускоглазой!)))) орейро) пошла к пыневским холуям за защитой от чехов, но лишилась всего буквально через год лоооооооол
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У современной молодёжи совсем отсутствует культура поедания кала и вообще уважение к калу. Этим цветноволосым дегенератам невдомёк, что кал был едой наших предков в голодные годы, когда другой еды уже не было.
Я помню, как в 67 году гостил у бабушки в селе Ленинское, Дзержинской области. Нас было семеро по лавкам и мои деревенские братья дрались друг с другом, чтобы отведать душистого бурого кала. А я был городским, я не был к такому приучен. Вместо поедания я баловался с калом, лепил из него фигурки, кидался им. Когда моя бабушка узнала об этом, она била меня по сраке хворостиной. Так я полюбил кал и понял, что это крайне важный продукт.
Я часто вижу рилсы, где холёные зумеры делают из кала тапочки, фигурки и многое другое. У меня даже зла на них больше не осталось. Очень жаль, что им не пришлось пережить наше советское детство, где кал был всему голова. Ну ничего, они за такое неуважение поплатятся.
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Эй, хамерсмит, как дела в чемпионишпе ))
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Должны были делать счет 3-1. Обидно, три очка сами шли в руки.
Всегда бы играли с таким настроем, а не только против чемпиков.
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Я вот чо не пойму только...
Какого хера касл ведет 2-1 и дает арсеналу контры
Закрылись и все. Калониры автобус не могут взламывать ...ихним мадукам только дай побегать....
Зато после 2-2 закрылись....логика без логики. Касл отдал победный матч
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шконониры, шо с ебалом
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Арсенал примитивная командочка.
Но примитивная командочка с хорошей защитой. Так сказать Челси здорового человека, где не смотря на куй пойми что по игре защита может подчистить . Ну и правильно на прошлой ветке подметили, челси превратился в арсенал венгера, слабохарактерных сосунков. А арсенал какой ни какой характер имеет.
Но типа вот потеряли они очки и так похууууууй, ибо челси говнецо. А за стти юморески и членцо фернандеса я подтвпливать не буду, сорян. А брайтон это так, до зимы побаловаться. Но история с лестером на репите было бы прикольно
Источник: https://fapl.ru/posts/125806/?c=1
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Судейские подстилки спасли очко без моментов.
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