Утратив контроль над игрой во втором тайме, "Арсенал" все же смог спасти ничью в гостях у "Ньюкасла" благодаря голу Нони Мадуэке — 2:2.

Относительно ничьей 1:1 против "Фулхэма" в стартовый состав "сорок" вернулись Льюис Майли и Джо Уиллок, заменив Нико Гонсалеса и Йоана Висса.



Единственной перестановкой в старте "канониров" по сравнению с победой 1:0 над "Халлом" сал выход Эберечи Эзе вместо Христоса Цолиса.



Первое слово в матче сказали гости. Нони Мадуэке вошел в штрафную с правого фланга и пробил низом, попав в ближнюю штангу со внешней стороны.



Вскоре хозяева ответили дальним ударом Джейкоба Мерфи с рикошетом — немного мимо.



"Арсенал" значительно превосходил соперника по владению мячом и, несмотря на отсутствие явных моментов, открыл счет на 31-й минуте. Кай Хаверц отобрал мяч у Льюиса Холла и сделал передачу в штрафную за спину Амара Дедича на открывание Эзе, который в касание поразил ворота — 0:1.



В концовке первого тайма Холл исправился, заблокировав удар Нони Мадуэке с убойной позиции после прострела Мартина Эдегора.



Зато второй тайм "Ньюкасл" начал бодро и на 49-й минуте сравнял счет. Эдегор совершил потерю на своей половине поля, а Уильям Осула устремился вперед и отдал передачу в штрафную на Харви Барнса, который подработал мяч и сильно пробил низом — 1:1.



"Сороки" принялись доминировать и на 62-й минуте логичным образом вышли вперед. Пробивая головой, Дэн Берн попал в Уиллока, но Малик Тиав тут же поразил ворота в упор — 2:1.



Беда не приходит одна. Вскоре голкиперу "канониров" Давиду Райе потребовалась замена из-за травмы, и вместо него на ворота встал Кепа Аррисабалага.



"Ньюкасл" продолжал наседать, но на 78-й минуте "Арсеналу" удалось провести быструю ответную атаку. Мадуэке вошел в штрафную по правому краю, сместился вдоль границы площадки и, улучшив свою позицию, пробил — 2:2.



Гол Мадуэке окончательно загасил пыл хозяев, вдобавок у них закончились силы. Гости выглядели чуть увереннее в концовке, но моментов для победы не создали.



В первом тайме у "Арсенала" все было под контролем, но после перерыва игра совершенно изменилась. Поддерживаемый своими трибунами "Ньюкасл" перевернул игру, но один провал в обороне оставил "сорок" без победы.



"Ньюкасл" — "Арсенал". Отчет о матче