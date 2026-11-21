Наставник "Челси" Хаби Алонсо заявил, что в данный момент его команда "уязвима духом".

В субботу "Челси" потерпел домашнее поражение 1:4 от "Лидса", хотя именно "синие" открыли счет в этом матче Премьер-Лиги.



"Лидс" еще в середине первого тайма сравнял счет, и примерно в это же время поле "Стэмфорд Бридж" с травмой покинул Мойсес Кайседо, и от такого, как считает Алонсо, "Челси" уже не смог оправиться.



"После того, как счет стал равным, после замены (Кайседо) мы совершенно утратили инициативу. Потому что до этого мы были в порядке. Мы созидали, много разыгрывали мяч, преодолевали прессинг, но после этого соперник начал верить, а мы начали не верить, и игра совершенно изменилась".



"После у нас так и не появилось хорошего настроения, мы не могли справиться с давлением, и мы не были близки к голу, так что игра совершенно изменилась".



"Конечно, нам нужно находить решения, потому что в любом матче бывают неудачи. Нужно быть более стойкими и уметь преодолевать это, понимая, что играть еще долго. В этом соревновании это нечто обязательное. Сегодня я почувствовал, что в этот момент мы уязвимы духом".



"Когда мы пропускаем сильный удар, мы не можем от этого оправиться, таково мое ощущение", — цитирует Алонсо Sky Sports.