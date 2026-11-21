Мареска считает, что гол Холанда против "Фулхэма" не был засчитан ошибочно
Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска считает, что гол его нападающего Эрлинга Холанда против "Фулхэма" не был засчитан ошибочно.
В первом тайме субботнего матча Премьер-Лиги на "Этихад", когда "Фулхэм" вел в счете 0:1, Холанд нанес удар ногой в прыжке после подачи с фланга, а затем добил в ворота мяч, недостаточно надежно зафиксированный голкипером Берндом Лено.
Рефери Томас Брамалл этот гол не засчитал, решив, что мяч был под контролем Лено, а система VAR это подтвердила, но Мареска и сам Холанд считают иначе.
"Я посмотрел повторы после матча, и с моей точки зрения, вполне очевидно, что это не фол, но я не тот парень, который принимает решения".
"Эрлинг был абсолютно уверен (что забил правильно). Я спросил его от бровки, и он был уверен — но рефери решил по-другому", — приводит слова Марески официальный веб-сайт "Сити".
21.11.2026 21:00
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