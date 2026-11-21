"Челси" разгромлен дома "Лидсом"
"Челси" потерпел разгромное поражение в домашних стенах от "Лидса" со счетом 1:4.
После четырех матчей отсутствия с переломом челюсти на ворота "синих" вернулся Эмилиано Мартинес. Он, Джош Ачимпонг, Эммануэль Эмега и Эстевао заменили Майка Пендерса, Марко Палестру, Джордана Хендерсона и Педру Нету.
В стартовый состав "белых" был возвращен Ноа Окафор, заменив Лукаса Нмечу.
Хозяева сразу же взяли инициативу в свои руки и прижали соперника, но первый опасный момент создали гости. На 18-й минуте Доминик Калверт-Левин головой замыкал подачу Джеймса Джастина и попал в перекладину.
А уже на 22-й минуте Хаби Алонсо пришлось использовать первую замену. Мойсес Кайседо не смог продолжить игру, уступив свое место на поле Джордану Хендерсону.
Прошло еще три минуты, и "Челси" открыл счет. Эмега получил мяч от Моргана Роджерса, достиг границы штрафной площади и поразил ближний угол ворот зазевавшегося Джеймса Траффорда — 1:0.
Ответ "Лидса" не заставил себя ждать. Окафор взял игру на себя, вошел в штрафную и, находясь в окружении нескольких соперников, низом закатил мяч в ворота — 1:1.
На 36-й минуте Калверт-Левин эффектно пробивал пяткой в касание, но мяч слегка разминулся с воротами Мартинеса.
Первый тайм закончился тем, что Тарик Мухаремович расстрелял ворота "синих" после скидки головой Джастина, однако из-за офсайда гол не был засчитан. "Белые" смотрелись предпочтительнее перед перерывом.
"Челси" так и не пришел в себя в перерыве, неудачно начав второй тайм. На 50-й минуте Роджерс предплечьем остановил чужой удар, и рефери Майкл Оливер назначил пенальти, который уверенно реализовал Калверт-Левин — 1:2.
Продолжая находиться в нокдауне, хозяева пропустили третий гол. Окафор пробил в касание из центра штрафной после прострела с рикошетом от партнера — 1:3.
У "Челси" совершенно ничего не получалось. В концовке "Лидс" лишь позволил сопернику подержать мяч, но не более того.
А когда уже шло компенсированное время Бренден Ааронсон ворвался в штрафную по правому краю, убрал на ложном замахе Мало Гюсто и направил мяч между ног Мартинеса — 1:4.
После вынужденной замены Кайседо и первого пропущенного гола "Челси" уступал сопернику по игре. "Лидс" вполне заслуженно забрал все три очка.
"Челси" — "Лидс". Отчет о матче
21.11.2026 20:00
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Последние комментарии:
сцась посыпяться маленькие
комон касел 3-1!!!!!!!!!
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хехехех едегор топпп!!!!!!
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Хаби Алонсо респект, красный однажды - красный навсегда
(ответить)
Dembo? Ты гле лох цветочный ? Ты просто чмырь ебаный
(ответить)
Челси - это сборная мира практически.
там можно и вполноги с на ходу придуманной тактикой бегать -
и при этом даже в верхней половине таблицы апл колыхаться
лавочники-неудачники можно выкупить за 50-80 мультов и они вам будут приносить результат
(ответить)
как же вовремя мы получили пощечину от брайтона
(ответить)
Яхуею с члбси
(ответить)
Куколдам похуй на свою жену. Они смотрят на секс соседей и яростно надрачивают.
21.11.2026 20:22 # удалить
chelseablus
Ливерхуйцев не интересует их клуб. Обрыганам важен поражение Челси. Посмотрите сколько они напишут комментариев про своих бичей.
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21.11.2026 20:24 #
komradd
членсиец, соседскую жену трахать приятнее, особенно если она берет в рот. Челси - обожает сосать. Королева Минета
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/125806/?c=1
(ответить)
Признавайтесь, тут есть далбаебы, которые матч арсенала смотрят?
(ответить)
Зашёл почитать новости о взрывах в Калининграде.
(ответить)
В следующем туре выезд к форесту. Там как и ситей отпинают этих каличей пенсовких. Один плюс - катка вечерняя, а значит палмер выспится)))
Но минусов больше - стадик погонит е6ать бичей пенсовских)
(ответить)
Седня смотрим вечерком страсбурси. Притопим за наших братиков меньших. У них наши молодые звездочки на перепродажу играют. Надеюсь они не играли в гта до 6 утра, как палмер.
(ответить)
Обыденность
(ответить)
А Лидс реально хорош, хотя в составе 9/11 ноунеймы.
(ответить)
21.11.2026 20:21 #
komradd
Тогда начинайте болеть за Арсенал. ЛЧ ждать
Источник: https://fapl.ru/posts/125806/?c=1#c8231529
Ггшки с 0 евротрофеев пздц в харамбол поверили))
(ответить)
Нищие ишаки,сье6ались с фупла,быстро и шустро!
ахахахахахахаха хором сье6ались!
(ответить)
фокус-покус :
кто сейчас после Арсенала - главари Лондона ?)
в таблице выше Тоттенхэма , Брентфорда , Фулхэма и КристлПэласа
(ответить)
а тем временем ,
Лэмпсик обогнал Халл и Ипсвич
Ковентри как и в прошлом сезоне - не играет на ничью
- только на победу либо поражение . только хардкор
(ответить)
Ливерхуйцев не интересует их клуб. Обрыганам важен поражение Челси. Посмотрите сколько они напишут комментариев про своих бичей.
(ответить)
АПЛ в эту пятилетку по плану :
Арсенал гегемон , ему все дружно проигрывают , а судьи помогают
далее фарш-замес за зону ЛЧ - желательно 8 команд на 4 оставшихся места до самых апрель-мая
пара-тройка клубов - скучное сохранение прописки заранее за несколько туров до конца
рубилово за ЧШ из 6-7 команд дна
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