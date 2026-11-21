"Челси" потерпел разгромное поражение в домашних стенах от "Лидса" со счетом 1:4.

После четырех матчей отсутствия с переломом челюсти на ворота "синих" вернулся Эмилиано Мартинес. Он, Джош Ачимпонг, Эммануэль Эмега и Эстевао заменили Майка Пендерса, Марко Палестру, Джордана Хендерсона и Педру Нету.



В стартовый состав "белых" был возвращен Ноа Окафор, заменив Лукаса Нмечу.



Хозяева сразу же взяли инициативу в свои руки и прижали соперника, но первый опасный момент создали гости. На 18-й минуте Доминик Калверт-Левин головой замыкал подачу Джеймса Джастина и попал в перекладину.



А уже на 22-й минуте Хаби Алонсо пришлось использовать первую замену. Мойсес Кайседо не смог продолжить игру, уступив свое место на поле Джордану Хендерсону.



Прошло еще три минуты, и "Челси" открыл счет. Эмега получил мяч от Моргана Роджерса, достиг границы штрафной площади и поразил ближний угол ворот зазевавшегося Джеймса Траффорда — 1:0.



Ответ "Лидса" не заставил себя ждать. Окафор взял игру на себя, вошел в штрафную и, находясь в окружении нескольких соперников, низом закатил мяч в ворота — 1:1.



На 36-й минуте Калверт-Левин эффектно пробивал пяткой в касание, но мяч слегка разминулся с воротами Мартинеса.



Первый тайм закончился тем, что Тарик Мухаремович расстрелял ворота "синих" после скидки головой Джастина, однако из-за офсайда гол не был засчитан. "Белые" смотрелись предпочтительнее перед перерывом.



"Челси" так и не пришел в себя в перерыве, неудачно начав второй тайм. На 50-й минуте Роджерс предплечьем остановил чужой удар, и рефери Майкл Оливер назначил пенальти, который уверенно реализовал Калверт-Левин — 1:2.



Продолжая находиться в нокдауне, хозяева пропустили третий гол. Окафор пробил в касание из центра штрафной после прострела с рикошетом от партнера — 1:3.



У "Челси" совершенно ничего не получалось. В концовке "Лидс" лишь позволил сопернику подержать мяч, но не более того.



А когда уже шло компенсированное время Бренден Ааронсон ворвался в штрафную по правому краю, убрал на ложном замахе Мало Гюсто и направил мяч между ног Мартинеса — 1:4.



После вынужденной замены Кайседо и первого пропущенного гола "Челси" уступал сопернику по игре. "Лидс" вполне заслуженно забрал все три очка.



"Челси" — "Лидс". Отчет о матче