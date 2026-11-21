18-летний Лука Уильямс-Барнетт вдохновил "Тоттенхэм" на победу над "Ипсвичем" со счетом 2:0.

Впервые с октября в стартовом составе "шпор" был назван Джеймс Мэддисон. Также главный тренер Роберто Де Дзерби оказал доверие Маркосу Сенеси и Луке Уильямс-Барнетту. Микки Ван де Вен оказался на скамейке, а Сандро Тонали в заявку не попал вовсе.



У "трактористов" Дарнелл Фурлонг, Саша Лукич и Зиан Флемминг заменили Флорентину Луиша, Джейдена Филоджина и Эмерсонна.



18-летний Уильямс-Барнетт оправдал свое появление на поле уже на 15-й минуте, оттеснив от мяча Абдула Уаттара и ногой поразив ворота после заброса от Педро Порро — 1:0.



"Тоттенхэм" доминировал над соперником и на 29-й минуте мог увеличить разницу в счете, но удар Мохаммеда Кудуса со штрафного пришелся в штангу.



Также хороший момент имел Мэддисон, но его удар был блестяще парирован голкипером "Ипсвича".



Второй тайм начался с того, что "шпоры" все же сделали разницу в счете комфортной. Уильямс-Барнетт вошел в чужую штрафную по левому краю, заложил финт и пробил, а Доминик Соланке помог задевшему руки голкипера мячу оказаться в воротах — 2:0.



На этом игра успокоилась. Хозяева ослабили хватку и позволили гостям выравнять игру, но опасные моменты уже не возникали.



"Тоттенхэм" предстал более классной командой и одержал победу с большим перевесом — если не по счету, то по игре. Когда результат был сделан, "шпор" позволили себе расслабиться — обошлось без последствий.



"Тоттенхэм" — "Ипсвич". Отчет о матче