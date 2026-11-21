Наставник "Манчестер Сити" Энцо Мареска посетовал на то, что его команда пропускает слишком много быстрых голов.

В субботнем противостоянии с"Фулхэмом" "Сити" продлил свою серию без побед в Премьер-Лиге до четырех матчей. К трем подряд поражениям "горожане" добавили ничью 1:1.



Благодаря роскошному удару с лета Эллиота Андерсона "Сити" лишь смог ответить на быстрый гол Родриго Муниса, поэтому теперь Мареска сосредоточен на том, чтобы не пропускать, особенно — так рано в матче.



"Почти 80 процентов голов мы пропускаем в первые 20 минут, и это нечто, что нам нужно улучшить. Это нечто, что нам нужно подправить".



"Мы уже четыре матча подряд остаемся без победы, и такого рода моменты нам, конечно, не нравятся. К сожалению, это частью пути, и такие моменты приходится преодолевать".



"Важно найти способ оставлять свои ворота на замке и одерживать победы со счетом 1:0 за счет малого. К сожалению, в данный момент нам не удается это".



"Мы пропускаем слишком много голов, и нам нужно избегать этого. Я могу видеть много позитивных вещей, потому что мы начали четыре месяца назад — не четыре года назад".



"Нам и так было сложно, потому что "Фулхэм" очень хорош в оборонительном плане, а после перестановок они еще больше сосредоточились на обороне".



"У нас были кое-какие моменты, из которых могло что-нибудь получиться. Сейчас проблема не в создании моментов, а в том, что мы пропускаем голы", — цитирует Мареску официальный веб-сайт "Сити".