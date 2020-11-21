Левый защитник "Фулхэма" Энтони Робинсон может стать первым приобретением Маурисио Почеттино на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" пытался укрепить левый фланг обороны еще минувшим летом, но так и не нашел конкурента для Люка Шоу, который в данный момент травмирован и не играет с 10 октября.



По информации Football Insider, решением этой проблемы для "Юнайтед" может стать Робинсон, которого Почеттино прекрасно знает по совместной работе в сборной США.



"Юнайтед" присматривался к Робинсону еще минувшим летом, и фактор Почеттино резко повышает место 29-летнего американца в шорт-листе трансферных целей "красных дьяволов".



TEAMtalk добавляет, что для приобретения Робинсона в январе "Юнайтед" пришлось бы раскошелиться примерно на 40 миллионов фунтов.