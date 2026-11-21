"Сити" сыграл с "Фулхэмом" только вничью
Дебютный гол Эллиота Андерсона за клуб обеспечил "Манчестер Сити" только ничью в домашнем противостоянии с "Фулхэмом" — 1:1.
Абудкодир Хусанов и Марк Гехи решили свои проблемы со здоровьем, появившись в стартовом составе "горожан". Также свой шанс с первых минут получили Нико О'Райли, Аюб Буадди и Фил Фоден.
В стартовый состав "горожан" были внедрены Кенни Тете, Райан Сессеньон и Родриго Мунис, заменив Тимоти Кастаня, Энтони Робинсона и Гонсало Гарсию.
Чуть замешкавшись в начале матча, вскоре хозяева подвергли соперника давлению и создали пару моментов, но удар Эрлинга Холанда был заблокирован, и также защитник встал на пути мяча после попытки О'Райли.
А на 16-й минуте "Сити" внезапно провалился в обороне и пропустил. Оскар Бобб продвинулся по правому флангу, чуть сместился в центр и сделал передачу на Муниса, который обработал мяч и классно пробил — 0:1.
На 25-й минуте Холанд ногой в прыжке замкнул подачу Илимана Ндиайе с правого фланга. Бернд Лено остановил мяч на линии ворот, и Эрлинг поспешил затолкать снаряд через руки голкипера "Фулхэма", но после вмешательства VAR такой гол был отменен.
"Горожане" продолжала искать счастье в атаках, но с завершением у них наблюдались проблемы. "Дачники" в остатке первого тайма огрызнулись моментом Бобба, который с близкого расстояния не смог пробить Джанлуиджи Доннарумму.
На 57-й минуте хозяева все-таки были вознаграждены за свою настойчивость. После розыгрыша углового мяч был отброшен к границе штрафной площади, и Эллиот Андерсон пробил с лету — 1:1.
На 65-й минуте Андерсон упустил возможность оформить дубль. Эллиот наносил удар с близкого расстояния, но из непростого положения, и мяч прошел со внешней стороны штанги.
В какой-то момент "Сити" чересчур увлекся атаками, чем "Фулхэм" едва не воспользовался. Опасные удары наносили Мунис и Алекс Ивоби, но оба раза Доннарумма сыграл надежно.
В концовке у "горожан" просто закончились силы, и они не смогли собраться на финальный штурм. Счет остался прежним.
"Сити" прервал серию из трех поражений подряд в Премьер-Лиге, но едва ли остался доволен результатом, как и своей игрой.
"Манчестер Сити" — "Фулхэм". Отчет о матче
21.11.2026 17:25
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Последние комментарии:
Ебучая защита
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Ахаха, пенсы втроём не сдюжили одного павлина.
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ахах как же жизненно пропустили гол
трое защей против одного и припускают))
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3 заща стоят смотрят хахахахахахахахахха
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Типичная защита челси)
Цирк уродов продолжается
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Недолго пегмы ликовали))
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Вот и игра с форвардом, а не с ложной хуйней, который ебашит с любой удобной позиции.
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А чо емега норм тип
Не топарь, но норм
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У Гучмана очко явно подгорает, бедняга весь в поту смотрит матч.
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Сломали сойседо, уродцы
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Отскакивают пока пенсы.
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Ковентри уже втаптывает в газон Кристал.
неужели 12 очей и догон сорок
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Челси - действующий чемпион мира
лyзepxyй - дырявая портовая помойка
Почувствуй разницу!
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у Голландцев Ван
у пенсоИшаков Чмо
ЧМореска,ЧмОстер,ЧмОмар
Ахахахахаха нищие
(ответить)
Мини-Пеп скоро будет главным кандидатом на увольнение.
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Снова поставил на победу Челси, изи мани!
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Любая сказка когда-нибудь заканчивается. Эта, которая арабская, слишком затянулась.
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Тут всьо. На стадике гробовая тишина, фанаты после матча букают, юмореска не понимает сам во что играет. Хотя тут и не в мареске дело...буквально видно, что игроки сити даже не напрягаются. Может парочку...доеу чета пытался , андерсон пыжился...а так вцелом пешеходный матч с закономерным итогом.
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