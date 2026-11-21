Дебютный гол Эллиота Андерсона за клуб обеспечил "Манчестер Сити" только ничью в домашнем противостоянии с "Фулхэмом" — 1:1.

Абудкодир Хусанов и Марк Гехи решили свои проблемы со здоровьем, появившись в стартовом составе "горожан". Также свой шанс с первых минут получили Нико О'Райли, Аюб Буадди и Фил Фоден.



В стартовый состав "горожан" были внедрены Кенни Тете, Райан Сессеньон и Родриго Мунис, заменив Тимоти Кастаня, Энтони Робинсона и Гонсало Гарсию.



Чуть замешкавшись в начале матча, вскоре хозяева подвергли соперника давлению и создали пару моментов, но удар Эрлинга Холанда был заблокирован, и также защитник встал на пути мяча после попытки О'Райли.



А на 16-й минуте "Сити" внезапно провалился в обороне и пропустил. Оскар Бобб продвинулся по правому флангу, чуть сместился в центр и сделал передачу на Муниса, который обработал мяч и классно пробил — 0:1.



На 25-й минуте Холанд ногой в прыжке замкнул подачу Илимана Ндиайе с правого фланга. Бернд Лено остановил мяч на линии ворот, и Эрлинг поспешил затолкать снаряд через руки голкипера "Фулхэма", но после вмешательства VAR такой гол был отменен.



"Горожане" продолжала искать счастье в атаках, но с завершением у них наблюдались проблемы. "Дачники" в остатке первого тайма огрызнулись моментом Бобба, который с близкого расстояния не смог пробить Джанлуиджи Доннарумму.



На 57-й минуте хозяева все-таки были вознаграждены за свою настойчивость. После розыгрыша углового мяч был отброшен к границе штрафной площади, и Эллиот Андерсон пробил с лету — 1:1.



На 65-й минуте Андерсон упустил возможность оформить дубль. Эллиот наносил удар с близкого расстояния, но из непростого положения, и мяч прошел со внешней стороны штанги.



В какой-то момент "Сити" чересчур увлекся атаками, чем "Фулхэм" едва не воспользовался. Опасные удары наносили Мунис и Алекс Ивоби, но оба раза Доннарумма сыграл надежно.



В концовке у "горожан" просто закончились силы, и они не смогли собраться на финальный штурм. Счет остался прежним.



"Сити" прервал серию из трех поражений подряд в Премьер-Лиге, но едва ли остался доволен результатом, как и своей игрой.



"Манчестер Сити" — "Фулхэм". Отчет о матче