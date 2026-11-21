Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Омар Беррада заявил, что сага с финансовыми нарушениями "Манчестер Сити" никак его не касается.

До своего назначения в "Юнайтед" Беррада с 2020 по 2024 год трудился в City Football Group, а до этого провел четыре года непосредственно в "Сити".



И хотя этот период пересекается со сроком, к которому относятся финансовые нарушения "Сити", Беррада уверяет, что он здесь не при чем и к нему никаких претензий нет.



"Я не переживаю насчет этого. Я хочу очень ясно высказаться насчет этого: я не участвовал ни в каких противоправных действиях. Меня не привлекали к расследованию и слушаниям. Против меня нет обвинений".



"В этом отношении сюрпризов не будет".



"Может ли "Юнайтед" потребовать компенсацию от "Сити"? Я не хочу комментировать это прямо сейчас, потому что процесс продолжается".



"Когда все закончится, мы в "Манчестер Юнайтед" определим свою позицию", — сообщил Беррада Sky Sports.