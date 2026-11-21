Рулевой "Манчестер Сити" Энцо Мареска заступился за своего полузащитника Энцо Фернандеса.

В заключительный день летнего трансферного окна "Сити" потратил рекордные для своего клуба 125 миллионов фунтов на приобретение Фернандеса у "Челси".



В последние недели форма Фернандеса регулярно вызывала нарекания, однако Мареска считает неправильным всегда требовать от 25-летнего аргентинца безупречной игры.



"Мы уже выигрывали матчи, когда Энцо был на поле. Знаю, в случае поражения все мы ищем причину, иногда мы думаем о том или этом".



"Наверное, иногда нам нужно больше баланса, нам нужны другие игроки на поле. Это зависит от матча. Но мы выигрывали матчи с Энцо, мы проигрывали матчи с Энцо. Дело не только в Энцо".



"Я не могу контролировать, сколько мы платим за игроков. Люди могу думать, что он никогда не совершит никаких ошибок. Но он является человеческим созданием, и он будет совершать ошибки", — цитирует Мареску Sky Sports.