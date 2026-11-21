Нападающий Исмаила Сарр уладил свои разногласия с "Кристал Пэлас" и теперь готов вернуться к выступлениям за клуб при новом главном тренере Томасе Франке.

Минувшим летом "Пэлас" заблокировал переход Сарра в "Ливерпуль", из-за чего Исмаила затаил обиду на свой клуб.



Однако теперь 28-летний игрок сборной Сенегала помирился с "Пэлас" и даже начал переговоры о продлении своего рассчитанного до 2029 года контракта.



"Ливерпуль" — один из крупнейших клубов в мировом футболе, и когда такой клуб проявляет интерес к тебе, ты, конечно, относишься к этому серьезно".



"Не думаю, что какой-либо игрок повел бы себя иначе при такой возможности. Это была интересная возможность, и естественно, я обдумывал, что это может значить для моей карьеры".



"Сегодня эта глава осталась позади. Я всегда считал, что ты не сможешь двигаться вперед, если будешь постоянно смотреть в зеркало заднего вида".



"Я игрок "Кристал Пэлас", я горжусь нашими достижениями, и я сосредоточен на том, чтобы вернуться на поле и помогать команде".



"Да, у нас были переговоры с клубом о новом контракте. Пока что я предпочитаю, чтобы эти переговоры оставались приватными, я же сосредоточусь на футболе", — сообщил Сарр BBC.