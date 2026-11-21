Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола заявил, что возвращение в строй нападающего Уго Экитике по-прежнему ожидается в январе.

Экитике не играет в футбол с апреля, когда он получил серьезную травму ахилла в матче Лиги Чемпионов против своего бывшего клуба ПСЖ.



Ранее в этом году во Франции появились слухи, что Экитике может вернуться в строй еще до Нового года, однако Ираола по-прежнему рассчитывает на январь, надеясь задействовать Уго в двух заключительных матчах общего этапа Лиги Чемпионов, против "Интера" 19 января и "Ланса" 27 января.



"Планом всегда был январь, и это не изменилось. Если все сложится невероятно хорошо, он может вернуться раньше, что было бы гораздо лучше для всех, но прямо сейчас мы по-прежнему сосредоточены на январе, и таков план, да".



"Конечно, Уго отстает от Брэдли и Леони. Думаю, целью для Уго всегда был январь".



"Даже когда мы включили его в заявку на Лигу Чемпионов, все говорили, что он сможет сыграть в двух заключительных матчах общего этапа, и это продолжает быть целью".



"Он отстает от Джованни и Конора, но если не возникнет проблем, он должен вернуться в январе, да", — цитирует Ираолу Liverpool Echo.