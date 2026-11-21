Ираола считает, что съемка тренировок с дрона должна быть под запретом
Наставник "Ливерпуля" Андони Ираола считает, что видеосъемка тренировочного процесса команд с дрона должна быть под запретом.
На днях в социальных сетях распространилась 12-минутное видео первой тренировки "Манчестер Юнайтед" при Маурисио Почеттино.
В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против "Юнайтед" Ираола подтвердил, что ему прислали эту запись, однако Андони выступает против того, чтобы шпионить за соперниками таким образом.
"Важная вещь в том, что это не должно быть законно. Это случилось с "Юнайтед", но могло случиться со мной".
"Вчера Sky Sports получил доступ к нашей тренировке, и камеры снимали 15-20 минут. Вы знаете, кто тренировался, а кто нет".
"Вопрос не в преимуществе. Факт в том, что кто-то смог сделать это. Есть причина, почему мы тренируемся за закрытыми дверьми. Потому что есть некоторые вещи, которые нужно уважать. Думаю, это было бы неприятно для любого клуба", — цитирует Ираолу BBC.
21.11.2026 11:00
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Тут съёмка видео запрещена бля, дрон вырубай на*уй
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