Наставник "Ливерпуля" Андони Ираола считает, что видеосъемка тренировочного процесса команд с дрона должна быть под запретом.

На днях в социальных сетях распространилась 12-минутное видео первой тренировки "Манчестер Юнайтед" при Маурисио Почеттино.



В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против "Юнайтед" Ираола подтвердил, что ему прислали эту запись, однако Андони выступает против того, чтобы шпионить за соперниками таким образом.



"Важная вещь в том, что это не должно быть законно. Это случилось с "Юнайтед", но могло случиться со мной".



"Вчера Sky Sports получил доступ к нашей тренировке, и камеры снимали 15-20 минут. Вы знаете, кто тренировался, а кто нет".



"Вопрос не в преимуществе. Факт в том, что кто-то смог сделать это. Есть причина, почему мы тренируемся за закрытыми дверьми. Потому что есть некоторые вещи, которые нужно уважать. Думаю, это было бы неприятно для любого клуба", — цитирует Ираолу BBC.