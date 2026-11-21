Главный тренер "Кристал Пэлас" Томас Франк определил полузащитника "Тоттенхэма" Конора Галлахера и нападающего саудовского "Аль-Ахли" в качестве трансферных целей своего нового клуба на январь.

Франк принял "Пэлас" из рук уволенного Пьера Сажа на последнем месте в Премьер-Лиге, и Томас ожидает получить поддержку во время зимнего трансферного окна.



По информации TEAMtalk, Франк хочет воссоединиться с двумя игроками, которых он знает по совместной работе в своих бывших клубах.



Первым из них является Галлахер, который уже имеет опыт выступлений за "Пэлас", даже став Игроком Года на "Селхерст Парк" в сезоне 2021/22, когда "орлы" арендовали его у "Челси".



В этом сезоне 26-летний англичанин не имеет твердого места в стартовом составе "Тоттенхэма", отметившись лишь тремя появлениями с первых минут в Премьер-Лиге.



Если с Галлахером Франк поработал в "Тоттенхэме" в прошлом сезоне, то Тоуни датский тренер знает еще по "Брентфорду".



30-летний англичанин выступает за "Аль-Ахли" с 2024 года, забив 86 голов в 108 матчах и выиграв два титула Лиги Чемпионов АФК подряд.