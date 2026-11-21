Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что он сможет играть в футбол еще "много лет", но насчет нового контракта не уверен.

Действующий контракт Ван Дейка истекает в конце этого сезона. В свои 36 лет Виргил остается ключевым игроком и лидером "Ливерпуля".



Ван Дейк чувствует, что ему рано на пенсию, однако неопределенность насчет будущего не вызывает тревоги у голландского защитника.



"Самое важное для меня, что я чувствую себя хорошо, и я ухаживаю за собой, поэтому, по моему мнению, у меня все еще остается много лет (в футболе)".



"Что случится после этого сезона, мы увидим".



"Если в данный момент времени кто-либо говорит, будто знает, что будет со мной в следующем сезоне, то это неправда, потому что в данный момент времени, разговаривая с вами, я сам не имею представления".



"Но я расслаблен насчет этого, потому что, если вы знаете меня, то знаете, что я сосредоточен лишь на том, что могу контролировать, а в данный момент это матч против "Манчестер Юнайтед". Затем мы сосредоточимся на Лиге Чемпионов, а что случится в следующем году, там и увидим".



"Но это было невероятное приключение, я здесь почти 10 лет, и это место является важной частью моей жизни. Я навсегда буду благодарен за все, что случилось со мной в эти годы".



"Посмотрим, будет ли мой контракт продлен. Если нет, мы попрощаемся летом. Да, это было бы эмоционально — преимущественно для меня, но и для моей семьи, потому что это было невероятное время".



"Но я не заглядываю в будущее слишком далеко, и это, по моему мнению, уже небольшой успех. Я не собираюсь это менять сейчас".



"Что случится, то случится. Давайте посмотрим", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.