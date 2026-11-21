Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Омар Беррада заявил, что его клуб сделал все возможное, чтобы предотвратить уход юного нападающего Джей-Джея Габриэля.

На днях 16-летний Габриэль официально подтвердил свое расставание с "Юнайтед", и ожидается, что теперь Джей-Джей присоединится к "Реалу".



Беррада по-прежнему считает, что "Юнайтед" был бы лучшим местом для развития Габриэля, однако Джей-Джей и его семья не захотели это слушать.



"Мы сделали все возможное. Абсолютно все".



"Давайте не забывать, что Джей-Джей — очень молодой парень, вокруг которого большое внимание медиа. Нашей главной заботой было его благополучие".



"Нужно отдать должное академии и людям, которые там трудятся много лет, за помощь в его развитии. Мы по-прежнему считаем, что здесь лучшее место для него, чтобы продолжить свою карьеру и расти".



"У клуба очень богатая история и традиции по развитию молодых игроков и предоставлению им возможностей, как мы это наблюдаем в этом сезоне с Ши Лейси. Как вы знаете, Кобби Майну хорошо выступает уже несколько лет, поэтому мы не боимся давать молодым игрокам возможности".



"Конечно, он и его семья приняли решение уйти. Мы лишь можем пожелать ему всего наилучшего".



"Мы хотим обладать игроками, которые хотят быть здесь и чувствуют, что пребывание в "Манчестер Юнайтед" — это привилегия", — сообщил Беррада Sky Sports.