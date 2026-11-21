Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и "Челси" Антонио Конте высказался насчет несостоявшегося назначения в "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам, Конте был открыт к работе с "Юнайтед". Антонио все еще находится без клуба после расставания с "Наполи" в конце прошлого сезона.



Поговаривают, что "Юнайтед" отверг кандидатуру Конте из-за его вспыльчивого нрава и запросов насчет абсолютных полномочий в клубе.



В итоге у Конте сложилось впечатление, что "Юнайтед" просто испугался. Антонио чувствует, что кто-то внутри клуба мешает "красным дьяволам" вернуть свои славные времена.



"Если кто-нибудь боится моих методов, значит они боятся побеждать, потому что моя методология ведет к победам. Таков мой ответ".



"Манчестер Юнайтед" обладает столь значительной историей, поэтому мне кажется странным представить, что кто-либо может бояться подхода, направленного на возвращение клубу его истинного величия. Последний раз они выигрывали лигу в 2013 году, при Фергюсоне. Я безмерно уважаю Фергюсона".



"Я читал его книгу, а когда я был в Лондоне, мне посчастливилось посетить его дом и провести день с ним. Он обладает невероятной страстью к рассказам насчет футбола".



"Поэтому я нахожу некоторые замечания в отношении "Юнайтед" почти оскорбительными. Такое впечатление, что кто-то наложил вето на возвращение клуба к своей собственной истории. Методы — это то, что необходимо для достижения больших результатов. И если вы скажете, что эти методы требуют упорной работы, то да, это так. Всем нужно упорно трудиться, не только игрокам", — цитирует Романо своего соотечественника.