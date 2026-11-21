Нападающий турецкого "Галатасарая" Виктор Осимхен открыт к переходу в "Манчестер Юнайтед" в январе.

После назначения Маурисио Почеттино новым главным тренером "Юнайтед" появились слухи намерении "красных дьяволов" приобрести Осимхена в зимнее трансферное окно.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Осимхен польщен интересен "Юнайтед" и готов выслушать предложение, которое ему может сделать клуб с "Олд Траффорд".



27-летний нигериец по-прежнему мечтает поиграть в Премьер-Лиге до завершения своей карьеры, и сейчас может быть подходящий момент для этого.



Осимхен получает около 13 миллионов фунтов в год по своему контракту с "Галатасараем" до июня 2029 и рассчитывает на аналогичную зарплату в случае своего перехода в "Юнайтед".



Однако судьба Осимхена в значительной степени находится в руках "Галатасарая", который будет непросто убедить отпустить своего бомбардира посреди сезона. Клуб из Стамбула может запросить около 80-100 млн. фунтов в качестве компенсации.



Добавим, Осимхен забил уже 10 голов за "Галатасарай" в этом сезоне.