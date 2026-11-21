В субботу, 21 ноября, семью поединками стартует 11-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ФУЛХЭМ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" потерпел три поражения в трех последних матчах Премьер-Лиги — как и в 38 предыдущих (25 побед, 8 ничьих). "Фулхэм" не проигрывает уже четыре поединка чемпионата кряду (2 победы, 2 ничьи). "Горожане" выиграли все 17 последних встреч с "дачниками" в Премьер-Лиге.



"Сити" устроит фитнес-тесты для Абдукодира Хусанова и Матеуша Нунеша, но Марк Гехи уже оправился после травмы.



"Фулхэму" предстоит оценить состояние колена полузащитника Тома Кэрни. Остальные игроки в порядке.



АСТОН ВИЛЛА — САНДЕРЛЕНД 18:00



"Астон Вилла" не знает поражений уже шесть матчей Премьер-Лиги кряду (3 победы, 3 ничьи). "Сандерленд" проиграл четыре из пяти выездных поединков в этом сезоне английского первенства (1 ничья). "Вилланы" потерпели лишь одно поражение в 12 последних встречах с "черными котами" в высшем дивизионе (5 побед, 6 ничьих) — 3:1 на "Стадионе Света" в январе 2016.



Полузащитник "Виллы" Йоан Манзамби решил свои проблемы с икроножной мышцей. Аарон Ван-Биссака под вопросом. Мэтти Кэш недоступен из-за подозрений на сотрясение. Также отсутствуют Маттео Руджери и Амаду Онана.



"Сандерленду" не помогут Гранит Джака и Брайан Бробби, которым составят компанию в лазарете Ромейн Мандл, Даниэль Баллард и Хабиб Диарра. Омар Альдерете возвращается после матча дисквалификации.



БОРНМУТ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 18:00



"Борнмут" одержал восемь побед кряду с учетом всех соревнований. Яркой победой 3:1 над "Манчестер Сити" перед международным перерывом "Ноттингем Форест" прервал свою пятиматчевую безвыигрышную серию в Премьер-Лиге. "Лесникам" ни разу не удавалось взять все три очка в шести последних выездах к "вишенкам" в чемпионате (2 ничьи, 4 поражения).



Вингер "Борнмута" Райан должен быть в порядке, несмотря на полученный в сборной Бразилии ушиб. Хуанлу Санчес, Хулиан Араухо и Алекс Тот продолжают лечиться.



Защитник "Форест" Николо Савона еще не сыграл ни минуты в этом сезоне, но уже возобновил тренировки. Николас Домингес и Каллум Хадсон-Одои травмированы, а Неко Уильямс и Ксавер Шлагер под вопросом.



ЧЕЛСИ — ЛИДС 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



На своем поле "Челси" набрал 10 очков из 15 возможных в этом сезоне Премьер-Лиги (3 победы, 1 ничья, 1 поражение). Только "Арсенал" (5) и "Брайтон" (7) пропустили в этой кампании английского первенства голов меньше, чем "Лидс" (8). "Синие" выиграли восемь из 10 последних встреч с "белыми" во всех соревнованиях (2 ничьи).



"Челси" не может рассчитывать на травмированных Риса Джеймса, Йоррела Хато, Максанса Лакруа, Джейми Гиттенса и Жоао Педро. Эмилиано Мартинес и Мойсес Кайседо должны быть в порядке.



Полузащитник "Лидса" Антон Штах находится под вопросом. Маттео Джозеф продолжает восстанавливаться после травмы колена.



КОВЕНТРИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



"Ковентри" выиграл два из трех последних домашних матчей в Премьер-Лиге. Тренер Томас Франк принимает "Кристал Пэлас" на самом дне турнирной таблицы, с серией из четырех поражений подряд в чемпионате. Это будет первая встреча "небесно-голубых" и "орлов" в каком-либо соревновании с ничьей 1:1 в Чемпионшипе в марте 2012.



"Ковентри" проведет фитнес-тесты для Бобби Томаса, Калеба Йиренки, Люка Вулфендена и Джоша Экклса. Фрэнк Оньека, Орель Аменди, Хаджи Райт и Эфрон Мейсон-Кларк точно не сыграют.



Нападающий "Пэлас" Жан-Филипп Матета отбывает одноматчевую дисквалификацию. Такехиро Томиясу, Исмаила Сарр и Йорген Ларсен под вопросом. Чади Риад по-прежнему травмирован.



ТОТТЕНХЭМ — ИПСВИЧ 18:00



После каждого из четырех предыдущих международных перерывов "Тоттенхэму" не удавалось выиграть свой первый матч в Премьер-Лиге (1 ничья, 3 поражения). "Ипсвич" пропускал в каждом из 29 последних поединков в высшем дивизионе. "Шпоры" потерпели четыре поражения в пяти последних встречах с "трактористами" в Премьер-Лиге — исключением стала их победа 4:1 в феврале 2025.



"Тоттенхэму" предстоит принять решения по готовности ряда игроков, включая Мартина Дубравку, Тосина Адарабиойо, Лукаса Бергвалла, Джеймса Мэддисона, Михаила Мудрика, Савиньо и Матиса Теля. Хави Симонс и Вильсон Одобер точно не сыграют.



"Ипсвич" не имеет кадровых проблем.



НЬЮКАСЛ — АРСЕНАЛ 20:30



"Ньюкасл" может похвастать только двумя победами в восьми последних матчах Премьер-Лиги. "Арсенал" одержал пять победу кряду в чемпионате с общим счетом 7:1. "Канониры" выиграли все три последние встречи с "сороками" в Премьер-Лиге.



После матча дисквалификации возвращается полузащитник "Ньюкасла" Джейкоб Рэмси. Нико Гонсалес и Джо Уиллок должны залечить свои болячки вовремя, но Юэну Жауэну и Жоэлинтону потребуется больше времени.



Вингер "Арсенала" Букайо Сака пропустит еще около месяца. Также в лазарет угодил Мартин Субименди. Макс Доуман дисквалифицирован.