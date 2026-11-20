"Челси" был оштрафован FA на 150,000 фунтов за недисциплинированное поведение своих болельщиков в матче Кубка Англии против "Чарльтона" в январе.

Тот матч — дебютный для "Челси" при Лиаме Росеньоре — был уверенно выигран "синими" со счетом 1:5.



Однако поведение болельщиков "Челси" на "Вэлли" омрачило этот успех. По ходу кубкового матча фанаты "синих" принялись скандировать кричалки против католицизма и Ирландии.



"Челси" согласился с выдвинутыми FA обвинениями, но счел штраф в 150,000 фунтов чересчур суровым наказанием и подал апелляцию.



Апелляция "Челси" была отклонена, и санкции в виде денежного штрафа и предупреждения на будущее остались в силе, сообщает BBC.