Паскаль Гросс заключил новый контракт с "Брайтоном"
Полузащитник "Брайтона" Паскаль Гросс заключил со своим клубом новый контракт до июня 2028.
Сыграв 261 матч за "Брайтон" в течение своего первого периода в клубе, Гросс отлучился на 18 месяцев в дортмундскую "Боруссию", но в январе воссоединился с "чайками".
Выезд к "Халлу" в ближайшее воскресенье в рамках Премьер-Лиги должен стать 300-м матчем для 35-летнего немца за "Брайтон".
Несмотря на возраст, в этом сезоне Гросс является одним из лучших игроков не только в "Брайтоне", но и во всей Премьер-Лиге. Паскаль забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 10 матчах чемпионата, на каждый из которых он выходил в стартовом составе.
"Мы очень рады, что Паскаль заключил новый контракт. Мы можем говорить о многих его качествах на поле: его голах, результативных передачах и футбольном интеллекте. Но также он является отличным лидером в коллективе".
"Он связывает разные поколения и разные национальности в нашей команде. Он имеет огромную ценность для нас, потому что помогает всем понять, что требуется для достижения успеха", — сообщил главный тренер "чаек" Фабиан Хюрцелер.
20.11.2026 22:00
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