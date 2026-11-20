Полузащитник "Брайтона" Паскаль Гросс заключил со своим клубом новый контракт до июня 2028.

Сыграв 261 матч за "Брайтон" в течение своего первого периода в клубе, Гросс отлучился на 18 месяцев в дортмундскую "Боруссию", но в январе воссоединился с "чайками".



Выезд к "Халлу" в ближайшее воскресенье в рамках Премьер-Лиги должен стать 300-м матчем для 35-летнего немца за "Брайтон".



Несмотря на возраст, в этом сезоне Гросс является одним из лучших игроков не только в "Брайтоне", но и во всей Премьер-Лиге. Паскаль забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 10 матчах чемпионата, на каждый из которых он выходил в стартовом составе.



"Мы очень рады, что Паскаль заключил новый контракт. Мы можем говорить о многих его качествах на поле: его голах, результативных передачах и футбольном интеллекте. Но также он является отличным лидером в коллективе".



"Он связывает разные поколения и разные национальности в нашей команде. Он имеет огромную ценность для нас, потому что помогает всем понять, что требуется для достижения успеха", — сообщил главный тренер "чаек" Фабиан Хюрцелер.