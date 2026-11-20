Главный тренер "Манчестер Юнайтед" заявил, что хочет обладать влиянием на решения клуба насчет трансферов.

Когда "Юнайтед" объявил о назначении Почеттино, Маурисио был представлен клубом как "главный тренер", а не "менеджер".



Однако этот титул не так важен для Почеттино, как важна реальная власть, которая будет сосредоточена в его руках.



"Знаю, что я являюсь главным тренером. Я тот парень, который будет определять состав на воскресенье, и я собираюсь выбрать стартовый состав".



"Я собираюсь произвести изменения, а в будущем, конечно, я бы хотел участвовать во всех главных решениях насчет состава".



"Иногда я работал гораздо лучше, когда был главным тренером, а иногда — менеджером".



"Это необязательно, что ты принимал все решения, будучи менеджером. Возможно, будучи тренером, ты имеешь больше власти при принятии решений. Это зависит от структуры, зависит от взаимодействия, от отношений со всеми причастными", — цитирует Почеттино Sky Sports.