Легенда американского футбола Том Брэди ведет переговоры о покупки небольшой доли в "Челси".

Брэди уже имеет опыт инвестиций в футбол, в 2023 году став миноритарным акционером "Бирмингема". Том также возглавил наблюдательный совет клуба с "Сент-Эндрюс".



Ранее в ноябре 49-летний американец продал свою долю в клубе Чемпионшипа и теперь, как утверждает The Guardian, готов инвестировать в "Челси".



Брэди присутствовал на победном для "Челси" финале клубного Чемпионата Мира против ПСЖ в Нью-Джерси летом 2025 (3:0).



Брэди, семикратный победитель Супербоула, находится в хороших отношениях с Бехдадом Эгбали, чей фонд Clearlake Capital владеет 86.% акций "Челси".