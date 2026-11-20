Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Омар Беррада объяснил решение своего клуба уволить Майкла Кэррика с поста главного тренера.

В этот международный перерыв "Юнайтед" уволил Кэррика и пригласил из сборной США Почеттино, хотя только минувшим летом "красные дьяволы" могли бы не тратиться на компенсацию тому и другому.



Однако Беррада чувствовал, что после уверенной концовки прошлого сезона Кэррик заслуживал возможность остаться.



"Честно говоря, это было очень сложное решение, учитывая любовь всех в клубе к Майклу".



"Когда он возглавил команду в прошлом сезоне, они выступали очень хорошо при нем. Они показывали действительно хороший футбол, выигрывали важные матчи. Мы квалифицировались в Лигу Чемпионов и финишировали третьими".



"В то время мы чувствовали, что он заслужил право продолжить руководить командой. А когда мы начали этот сезон, стало гораздо сложнее, нежели мы ожидали. Результаты были недостаточно хороши. Думаю, мы сбавили во многих вещах".



"Мы хотели дать себе время до международного перерыва в ноябре, чтобы тщательно оценить происходящее с командой, а также определить области, которые нужно улучшить. И в конце концов мы приняли решение сменить тренера".



"К сожалению, когда сезон находится в разгаре, порой это единственное решение, которое может вызвать реакцию, может изменить динамику. Поэтому нам пришлось принять это решение", — сообщил Беррада Sky Sports.