Босс "Юнайтед" объяснил увольнение Кэррика
Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Омар Беррада объяснил решение своего клуба уволить Майкла Кэррика с поста главного тренера.
В этот международный перерыв "Юнайтед" уволил Кэррика и пригласил из сборной США Почеттино, хотя только минувшим летом "красные дьяволы" могли бы не тратиться на компенсацию тому и другому.
Однако Беррада чувствовал, что после уверенной концовки прошлого сезона Кэррик заслуживал возможность остаться.
"Честно говоря, это было очень сложное решение, учитывая любовь всех в клубе к Майклу".
"Когда он возглавил команду в прошлом сезоне, они выступали очень хорошо при нем. Они показывали действительно хороший футбол, выигрывали важные матчи. Мы квалифицировались в Лигу Чемпионов и финишировали третьими".
"В то время мы чувствовали, что он заслужил право продолжить руководить командой. А когда мы начали этот сезон, стало гораздо сложнее, нежели мы ожидали. Результаты были недостаточно хороши. Думаю, мы сбавили во многих вещах".
"Мы хотели дать себе время до международного перерыва в ноябре, чтобы тщательно оценить происходящее с командой, а также определить области, которые нужно улучшить. И в конце концов мы приняли решение сменить тренера".
"К сожалению, когда сезон находится в разгаре, порой это единственное решение, которое может вызвать реакцию, может изменить динамику. Поэтому нам пришлось принять это решение", — сообщил Беррада Sky Sports.
20.11.2026 19:00
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