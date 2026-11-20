Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино подтвердил, что полузащитник Бруну Фернандеш останется капитаном команды.

Фернандеш весьма неубедительно проводит этот сезон, из-за чего медиа и фанаты ставят под вопрос не только роль Бруну как капитана "Юнайтед", но и его будущее в клубе.



Недавно Фернандеш как раз отклонил второе предложение "Юнайтед" о новом контракте, тогда как его действующий истекает в конце сезона. Однако Почеттино не видит причин забирать у 32-летнего португальца капитанскую повязку.



"Бруну — наш капитан. Думаю, он очень важный игрок, но все игроки должны чувствовать себя важными — сверху и донизу, снизу и доверху".



"Но Бруну — наш капитан, и он очень важный игрок. Думаю, позже у нас будет время поговорить о вещах, которые вы спрашиваете у меня", — цитирует Почеттино Sky Sports.